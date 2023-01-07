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Спортивный директор «Локомотива» заявил, что не слышал о том, чтобы Дзюба предлагал свои услуги клубу

Алина Савинова
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, предлагал ли нападающий Артем Дзюба свои услуги клубу.

«Не знаю, не слышал», — цитирует Ульянова «РБ Спорт».

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор» и на данный момент является свободным агентом. В составе турецкого клуба он забил 1 мяч в 5 матчах.

Ранее 34-летний футболист выступал за такие российские клубы, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-lokomotiva-predlagal-li-dzyuba-nam-svoi-uslugi-ne-sly-shal/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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