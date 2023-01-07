Спортивный директор «Локомотива» заявил, что не слышал о том, чтобы Дзюба предлагал свои услуги клубу
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, предлагал ли нападающий Артем Дзюба свои услуги клубу.
«Не знаю, не слышал», — цитирует Ульянова «РБ Спорт».
В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор» и на данный момент является свободным агентом. В составе турецкого клуба он забил 1 мяч в 5 матчах.
Ранее 34-летний футболист выступал за такие российские клубы, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».
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|36
|
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|17
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|5
|2
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|35
|
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|5
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|
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|
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|
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|17
|7
|4
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|
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|5
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|
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
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|12
|
16
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|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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|1
|2
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