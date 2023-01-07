Спортивный директор «Локомотива» заявил, что не слышал о том, чтобы Дзюба предлагал свои услуги клубу

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, предлагал ли нападающий Артем Дзюба свои услуги клубу.

«Не знаю, не слышал», — цитирует Ульянова «РБ Спорт».

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор» и на данный момент является свободным агентом. В составе турецкого клуба он забил 1 мяч в 5 матчах.

Ранее 34-летний футболист выступал за такие российские клубы, как «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».