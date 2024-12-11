Спортивный директор «Акрона» оценил итоги первой части сезона

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян подвел итоги первой части сезона в РПЛ.

«Каждая команда, выходя на поле, точно всегда хочет побеждать. В каких-то матчах мы могли выступить лучше, но на сегодняшний день имеем в активе 22 очка, что несомненно радует и приближает к нашей цели на сезон», — цитирует Задояна «ВсеПроСпорт».

После 18 туров тольяттинцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.