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Сегодня, 09:45

Макгиди — о фанатах с пистолетами на базе «Спартака»: «Один кричал: «Сука, #####, сука». В основном досталось Веллитону»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил самую страшную историю с клубной базы.

— Как-то вы рассказывали, что на базу «Спартака» приходили бритоголовые ультрас с пистолетами...

— Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда! В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу. Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный — спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «Сука, #####, сука!»

Многое из этого звучало в адрес Веллитона, потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от «Порту» в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.

Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Асхабадзе: «Так и должно быть?» Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.

— Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?

— Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики «Спартака» следуют за командой везде: по всей России и даже миру. Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема.

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С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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