Макгиди — о фанатах с пистолетами на базе «Спартака»: «Один кричал: «Сука, #####, сука». В основном досталось Веллитону»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил самую страшную историю с клубной базы.

— Как-то вы рассказывали, что на базу «Спартака» приходили бритоголовые ультрас с пистолетами...

— Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда! В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу. Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный — спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «Сука, #####, сука!»

Многое из этого звучало в адрес Веллитона, потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от «Порту» в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.

Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Асхабадзе: «Так и должно быть?» Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.

— Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?

— Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики «Спартака» следуют за командой везде: по всей России и даже миру. Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.