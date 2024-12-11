Макгиди — о фанатах с пистолетами на базе «Спартака»: «Один кричал: «Сука, #####, сука». В основном досталось Веллитону»
Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» вспомнил самую страшную историю с клубной базы.
— Как-то вы рассказывали, что на базу «Спартака» приходили бритоголовые ультрас с пистолетами...
— Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда! В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу. Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный — спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «Сука, #####, сука!»
Многое из этого звучало в адрес Веллитона, потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от «Порту» в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.
Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Асхабадзе: «Так и должно быть?» Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.
— Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?
— Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики «Спартака» следуют за командой везде: по всей России и даже миру. Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема.
С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3