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«Спасибо за все и удачи, Джано!» «Спартак» попрощался с хавбеком

14:48
Джано Ананидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Джано Ананидзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео с полузащитником Джано Ананидзе, который покинул красно-белых во вторник.

«Спасибо за все и удачи, Джано!» — подписал видео с грузинским футболистом «Спартак»

В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.

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