«Спасибо за все и удачи, Джано!» «Спартак» попрощался с хавбеком

Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео с полузащитником Джано Ананидзе, который покинул красно-белых во вторник.

«Спасибо за все и удачи, Джано!» — подписал видео с грузинским футболистом «Спартак»

В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.