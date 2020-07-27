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«Спасибо ему огромное». Семак — об Ивановиче

20:26
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч премьер» прокомментировал будущее защитника Бранислава Ивановича.

Контракт 36-летнего серба с питерским клубом истек по окончании сезона. Некоторые футболисты в соцсетях уже попрощались с ветераном.

Сине-бело-голубые уже объявили о покупке другого игрока обороны — Деяна Ловрена из «Ливерпуля».

— Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверено, чем предыдущий. Они сыгрались с Ракицким, и в целом сезон линия обороны может занести себе в актив. Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

— Это был последний матч Ивановича?

— Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе.

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