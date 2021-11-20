Председатель совета директоров «Локомотива»: «Судейство безобразное, будем подавать протест»
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ выразил недовольство судейством.
«Судейство безобразное. Будем подавать протест! Здесь просто нечего обсуждать. Мне нечего вам сказать», — заявил Плутник.
Главный арбитр встречи Сергей Иванов ошибочно показал красную карточку защитнику Мурило и удалил его с поля. Это произошло на 34-й минуте.
«Локомотив» остался на четвертом месте, имея в активе 25 очков. «Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
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