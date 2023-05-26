Гендиректор «Зенита»: «Выиграть золото пять раз подряд в современных условиях сложно. Но мы не собираемся останавливаться»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» подчеркнул, что команда намерена увеличивать число чемпионств.

«Хочу поздравить всех болельщиков с днем рождения клуба, мы очень довольны и гордимся. Выиграть золото чемпионата России пять раз подряд в современных условиях очень сложно. Но мы не собираемся на этом останавливаться», — сказал Медведев.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.