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"Спартак" выпустит заявление по поводу избиения болельщиков бойцами ОМОН

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Инцидент после матча &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot;."Влетает ОМОН – и валит всех подряд". Подробности и реакция на жесть в Ростове

Как стало известно "СЭ", "Спартака" в ближайшее время выпустит заявление, в котором прокомментирует ситуацию с болельщиками после матча с "Ростовом" (2:2).

После встречи болельщиков красно-белых на территории стадиона в Ростове-на-Дону атаковали бойцы ОМОН. Судя по словам очевидцев и видео, сотрудники полиции били лежащих людей.

Напомним, что болельщики долго не могли покинуть стадион после окончания матча. Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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