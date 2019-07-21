"Спартак" выпустит заявление по поводу избиения болельщиков бойцами ОМОН

Как стало известно "СЭ", "Спартака" в ближайшее время выпустит заявление, в котором прокомментирует ситуацию с болельщиками после матча с "Ростовом" (2:2).

После встречи болельщиков красно-белых на территории стадиона в Ростове-на-Дону атаковали бойцы ОМОН. Судя по словам очевидцев и видео, сотрудники полиции били лежащих людей.

Напомним, что болельщики долго не могли покинуть стадион после окончания матча. Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.