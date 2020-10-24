Экс-нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мне кажется, счет по игре. «Краснодар» давил, но «Спартак» реализовал свои моменты, — сказал Павлюченко «СЭ». — Молодцы, на классе обыграли «Краснодар».

— Виктор Мозес забил свой первый гол за «Спартак». Как можете оценить его игру?

— Рано говорить, что он вписался в игру команды. Но понятно, что он мастеровит футболист — в «Челси» по блату не попадают. Ему нужно время, но он футболист хорошего класса, с первого дня понимает, что такое чемпионат России. Он же и в первой игре мог забить. Я считаю, что это классное усиление, которое поможет «Спартаку»

— Все говорят о Сафонове как о будущем игроке старта сборной России, забывая о Максименко.

— Сегодня Максименко был на высоте, это был его день. Они одинакового уровня футболисты, оба выручают, прибавляют. Они игроки сборной. Меня радует, что у нас сейчас есть молодые вратари, которые достойны быть в сборной, заменить Акинфеева. У нас есть своя молодёжь — при всем уважении к Гильерме, у нас есть свои футболисты, которым надо доверять. Думаю, Станислав Саламович за ними следит и, может быть, в следующих играх Максименко или Сафонов будут в старте (Константин Колмаков)