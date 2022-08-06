Булыкин: «Спартак» хочет всем показать, что это хорошая команда, несмотря на то, что происходит в руководстве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Спартак» хорошо стартовал в чемпионате, а «Урал» не набрал пока очков. Думаю, в уральской команде будут какие-то организационные выводы, а то они могут затянуть с плохим началом. «Спартак» хочет всем показать, что это хорошая команда, несмотря на то, что происходит в руководстве. Поэтому есть хорошая возможность у «Спартака» не думать об этом, ведь у них есть победы», - приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА, у обеих команд по 10 очков.