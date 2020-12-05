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«Спартак» — «Тамбов»: Ларссон оформил дубль

18:13
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон отличился в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Шведский нападающий забил гол на 83-й минуте, оформив дубль, и сделал счет 3:1.

Спартак — Тамбов

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