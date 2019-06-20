"Спартак" сыграет с "Сочи" в закрытом режиме

Товарищеский матч "Спартака" и "Сочи" начнется в 11.00 по московскому времени, информирует пресс-служба красно-белых. Такое решение принято в связи с жаркой погодой, установившейся в Москве.

Матч пройдет 22 июня в закрытом для посещения режиме, однако "Спартак" организует прямую трансляцию встречи на официальных ресурсах клуба.