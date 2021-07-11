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«Спартак» — «Сочи»: Мирзов перекинул вратаря и забил в пустые ворота

18:46
Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»
Резиуан Мирзов. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов увеличил преимущество своей команды в матче турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 2:0.

На 39-й минуте встречи Мирзов перекинул вратаря сочинцев Дениса Адамова, укрыл мяч корпусом от набегавшего защитника и забил в пустые ворота.

Этот гол стал для Мирзова первым в нынешнее межсезонье.

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Иван Торопцев все материалы автора

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