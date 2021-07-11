«Спартак» — «Сочи»: Мирзов перекинул вратаря и забил в пустые ворота
18:46
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов увеличил преимущество своей команды в матче турнира Кубок Матч-Премьер против «Сочи» — 2:0.
На 39-й минуте встречи Мирзов перекинул вратаря сочинцев Дениса Адамова, укрыл мяч корпусом от набегавшего защитника и забил в пустые ворота.
38' GOALLLLLL 2-0! REZIUAN MIRZOV!— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
Brilliant work from Bakaev in the build-up, and a simple yet crafty finish from Mirzov.
VitoriaBall is here.#SpartakSochi | ? 2-0 ?? pic.twitter.com/RpbabWKpE5
Этот гол стал для Мирзова первым в нынешнее межсезонье.
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