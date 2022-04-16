«Спартак» — «Рубин»: после удара Лисаковича мяч попал в обе штанги

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович имел шанс отличиться в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Он принял участие в быстрой контратаке казанцев и нанес аккуратный обводящий удар. Мяч в штангу, прокатился по ленточке, ударился о другую штангу и вылетел в поле, где его накрыл голкипер красно-белых Александр Максименко.