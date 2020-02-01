Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов оформил дубль в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова».

«Ростов» нарвался на контратаку после неудачно разыгранного стандартного положения. Мирзов с центра поля убежал один на один с Егором Седовым и переиграл голкипера ростовчан.