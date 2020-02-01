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«Спартак» — «Ростов»: Мирзов оформил дубль

19:31
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов оформил дубль в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова».

«Ростов» нарвался на контратаку после неудачно разыгранного стандартного положения. Мирзов с центра поля убежал один на один с Егором Седовым и переиграл голкипера ростовчан.

Спартак — Ростов

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