«Спартак» — «Ростов»: Мирзов оформил дубль
19:31
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов оформил дубль в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова».
«Ростов» нарвался на контратаку после неудачно разыгранного стандартного положения. Мирзов с центра поля убежал один на один с Егором Седовым и переиграл голкипера ростовчан.
? Дубль Резиуана Мирзова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 1, 2020
? #СпартакРостов на #КубокПариматчПремьер
? https://t.co/ZaXbzKMnTw
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/OPx0tgJFC4
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