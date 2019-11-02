«Спартак» разгромил «Арсенал» в турнире молодежных команд

В матче 15-го тура молодежного первенства «Спартак» переиграл на своем поле «Арсенал» со счетом 5:2. У красно-белых после 14 игр 26 очков, у «оружейников» — 25.

15-й тур

«Спартак — мол.» — «Арсенал Т — мол.» — 5:2 (3:0)

Голы: Шильцов, 8 (1:0). Оганесян, 16 (2:0). Актисов, 21 (3:0). Куль, 49 (3:1). Актисов, 64 — в свои ворота (3:2). Кутателадзе, 69 (4:2). Мельников, 86 (5:2).

Судья: Ересько (Новосибирск).

2 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».