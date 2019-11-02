«Спартак» разгромил «Арсенал» в турнире молодежных команд
14:18
В матче 15-го тура молодежного первенства «Спартак» переиграл на своем поле «Арсенал» со счетом 5:2. У красно-белых после 14 игр 26 очков, у «оружейников» — 25.
15-й тур
«Спартак — мол.» — «Арсенал Т — мол.» — 5:2 (3:0)
Голы: Шильцов, 8 (1:0). Оганесян, 16 (2:0). Актисов, 21 (3:0). Куль, 49 (3:1). Актисов, 64 — в свои ворота (3:2). Кутателадзе, 69 (4:2). Мельников, 86 (5:2).
Судья: Ересько (Новосибирск).
2 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
??"Перестрелка" со спартаковцами завершается в пользу москвичей. Ждем матча основных команд. Напомним, он пройдет 4 ноября. pic.twitter.com/uqSQ0FyueD— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 2, 2019
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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