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«Спартак» провел тестирование на выносливость. Лучшая форма — у Ещенко

19:55

Футболисты «Спартака» на второй день тренировочных сборах в ОАЭ провели тестирование на выносливость в тренажерном зале.

Футболисты по очереди вставали на беговую дорожку для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. Через определенные отрезки времени скорость увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в крови.

В соседнем зале по специальным системам определялись силовые возможности и мобильность игроков.

Тренер красно-белых по реабилитации Владимир Чепзанович рассказал, что завтра игроки пройдут вторую фазу тестирования, в которой будут выявлены проблемы и недоработки физической формы.

По словам тренера по физподготовке Александра Зайченко, лучший результат показал 35-летний защитник Андрей Ещенко.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=4DqdYzXc3zY&feature=youtu.be

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