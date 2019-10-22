«Спартак» поздравил Веллитона с 33-летием

«Спартак» поздравил форварда Веллитона с днем рождения. Экс-нападающему красно-белых исполнилось 33 года.

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ. В общей сложности принял участие в 133 играх москвичей, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.