«Спартак» поздравил Веллитона с 33-летием
19:07
«Спартак» поздравил форварда Веллитона с днем рождения. Экс-нападающему красно-белых исполнилось 33 года.
Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ. В общей сложности принял участие в 133 играх москвичей, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.
? Веллитону — 33! Поздравляем с днем рождения одного из лучших бомбардиров «Спартака» в XXI веке! pic.twitter.com/6fcJYUrkRZ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 22, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...