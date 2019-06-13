"Спартак" поздравил Дасаева с 62-летием

"Спартак" в Твиттере поздравил с 62-летием легендарного вратаря красно-белых и сборной СССР Рината Дасаева.

"ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Рината Файзрахмановича с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой команды", – написано в заявлении пресс-службы "Спартака".

Дасаев выступал за "Спартак" с 1978 по 1988 год. В московской команде он выиграл чемпионаты СССР (1979 и 1987), пять раз становился серебряным призером союзного первенства (1980, 1981, 1983, 1984 и 1985), дважды – бронзовым (1982 и 1986).

Всего Дасаев провел за "Спартак" 425 матчей. Шесть раз он признавался лучшим вратарем года в СССР (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988), а в 1982 году – лучшим футболистом страны. Будучи красно-белым, Дасаев стал вице-чемпионом Европы 1988 года. Всего за сборную СССР он провел 91 матч.

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👏Сегодня исполняется 62 года легендарному вратарю «Спартака» Ринату Файзрахмановичу Дасаеву



ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Рината Файзрахмановича с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой командыhttps://t.co/kS4iLVXyhY pic.twitter.com/67feO18lgC — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 июня 2019 г.