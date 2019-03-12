"Спартак" пока не комментирует слова представителя Карреры

Московский "Спартак" воздержался от комментариев по поводу слов официального представителя Массимо Карреры в России Тимура Гурцкая насчет приглашения клубом итальянца на игру с "Зенитом" (17 марта).
Каррера прилетел в Москву в понедельник. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором говорится, что "Спартак" приглашает Карреру на матч с петербургской командой – в президентскую ложу стадиона "Открытие Арена".
Гурцкая в интервью "СЭ" выразил надежду, что бывший главный тренер "Спартака" не отреагирует на приглашение клуба. По мнению Гурцкая, "Спартак", пригласив Карреру на встречу с "Зенитом", подстроился под ситуацию.
Спортивный директор красно-белых Сергей Родионов сказал "СЭ", что без согласования с пресс-службой на вопросы отвечать не будет. В пресс-службе "Спартака", в свою очередь, от комментариев по ситуации воздержались.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
Об отставке Карреры из "Спартака" было объявлено 22 октября прошлого года. На официальном сайте и соцсетях клуба эта новость была проиллюстрирована фотографией стадиона "Открытие Арена". К заметке о приглашении итальянца на матч 17 марта "Спартак" прикрепил фото самого тренера.
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