«Спартак» подбирает игроков под систему или тренера? Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил систему, по которой команда подбирает игроков.

— Вы можете сформулировать философию, под которую будут подбираться футболисты?

— Мы уже озвучивали. Мы ищем быстрых футболистов, футболистов с перспективой. В этом году мы продали очень хорошо с позитивной разницей — и Зе, и Фернанду, что случалось редко в клубе до этого. Если брать из Европы ребят, то будем стараться брать молодых. Шюррле — это исключение. Но, мне кажется, никому не помешает исключение. Ни клубу, ни фанатам, ни нашему тренеру. Наоборот, он дал хороший импульс. Мы строим новую команду, новую философию, Андре дает новый импульс команде, это видно по тренировкам. Да, он возрастной, но он не старый. С опытом. Он дал команде много, тем более молодым ребятам, которые развиваются. Тот же Тил, тот же Крал, тот же Джордан. Этих молодых ребят он тянет, встречается с ними за пределами официальных тренировок, настраивает. Это хорошая позиция. А по другим — если мы берем иностранцев, то они должны быть молодыми и перспективными, они должны выдерживать темп и должны делать результат и в будущем принести клубу доход. (Сергей Егоров)

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