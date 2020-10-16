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«Спартак» победил «Чертаново» в матче молодежных команд

15:56

В рамках 6-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Спартак» принимал «Чертаново». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Молодежные команды

6-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Кутателадзе, 9 (1:0). Мельников, 63 (2:0).

Судья: Труханович (Барнаул).

16 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

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