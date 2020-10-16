«Спартак» победил «Чертаново» в матче молодежных команд
В рамках 6-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Спартак» принимал «Чертаново». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Молодежные команды
6-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Кутателадзе, 9 (1:0). Мельников, 63 (2:0).
Судья: Труханович (Барнаул).
16 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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