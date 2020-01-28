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«Спартак» отправился в Катар. С командой полетел 18-летний полузащитник Бакалюк

10:43
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Сегодня утром футболисты, тренерский штаб и персонал «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху на второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт москвичей.

В Катаре красно-белые будут работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ. Изменение одно: с первой командой летит 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.

Расписание игр с участием команды:
1 февраля — «Спартак» — «Ростов», 18.00 (мск).
5 февраля — «Спартак» — «Локомотив», 18.00 (мск).
8 февраля — «Спартак» — «Партизан», 14.00 (мск).

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-28-spartak_otpravilsya_v_katar/

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