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«Спартак» опубликовал видео тренировки Крала

15:21
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«Спартак» опубликовал видео тренировки полузащитника команды Алекса Крала на своем канале в Youtube.

«Неутомимый чех работает даже на выходных! Почувствуйте себя Алексом Кралом в нашем бодром видео из зала», — говорится в описании к ролику.

22-летний чех в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=CaxMJHKUpyg&feature=youtu.be

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