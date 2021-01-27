«Спартак» опубликовал видео тренировки Крала

«Спартак» опубликовал видео тренировки полузащитника команды Алекса Крала на своем канале в Youtube.

«Неутомимый чех работает даже на выходных! Почувствуйте себя Алексом Кралом в нашем бодром видео из зала», — говорится в описании к ролику.

22-летний чех в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал три результативные передачи.