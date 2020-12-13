«Спартак» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве
16:34
«Спартак» в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.
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14-й тур
«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)
Гол: Шитов, 68.
Судья: Маюн (Челябинск).
13 декабря. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/
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