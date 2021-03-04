«Спартак» не намерен продавать Зелимхана Бакаева

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков и спортивный директор Дмитрий Попов в интервью «Чемпионату» рассказали, что в клубе рассчитывают на полузащитника Зелимхана Бакаева. По их словам, футболиста не собирались продавать «Динамо».

— Согласны, что из-за долгих переговоров с Промесом возникли сложности с местом для Педро Роши и Бакаева?

Попов: — Лимит — это проблема для клуба. Будем её решать. При хорошем предложении Роша уедет либо в Бразилию, либо в MLS. Что касается Бакаева, то проблемы здесь мы не видим. Зелимхан — наш игрок, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и Тедеско верят в футболиста, его не хотели никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов.

— Продление контракта может продемонстрировать доверие и успокоить?

Попов: — Что вы все о контрактах? Мы хотим, чтобы он играл у нас долгое время. Все остальное — технические детали, мы их решим.

— Спрашиваем, потому что летом, за год до окончания контракта, клуб оказывается в не самой сильной позиции.

Попов: — Почему?

— Потому что другим клубам будет уже не так сложно его переманить.

Попов: — Он же наш воспитанник! Бакаев говорил, что хочет играть только в «Спартаке». Если мы предложим ему те же деньги, что и конкуренты, он уйдет?

— Видимо, нет. А если предложат больше?

Мележиков: — Клуб на игрока рассчитывает, дальше будем общаться. Может, все получится так хорошо, что он ни за какие деньги не захочет уходить.

— Вариант с «Динамо» был маловероятен — они поздно обратились?

Мележиков: — У нас не было планов по его продаже, тем более аренде. А учитывая предложение «Динамо»... Мы объявили им цену, чтобы просто её объявить.

— А почему не сказать сразу «нет»?

Попов: — Бакаев очень переживает относительно своего участия в матчах сборной на Евро. Мы заверили его, что готовы помогать. А объявить цену — нормальная практика даже за лучших звезд футбола. Часто астрономические суммы, чтобы показать значимость игрока, либо сорвать большой куш.