В «Спартаке» рассказали, что будет, если Промеса осудят в Голландии

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков и спортивный директор Дмитрий Попов в интервью «Чемпионату» рассказали подробности перехода нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в московский клуб.

По их словам, «Спартак» нивелировал все риски, связанные с тем, что 29-летний голландец проходит подозреваемым в Голландии по уголовному делу.

— А риски с уголовным делом взял на себя «Аякс»?

Мележиков: — Мы их нивелировали, на «Спартаке» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что в случае, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся.

— На сколько лет разбит платеж?

Мележиков: — На весь срок контракта, это была жёсткая позиция спортивного департамента. А платежи у нас каждые полгода.

Попов: — Практически мы платим за то время, которое он у нас отыграл.

— Были ли спортивные риски? Промесу 29 лет, мотивации уехать в Европу, как раньше, у него нет, его вряд ли можно перепродать. Плюс высокая, по сравнению с конкурентами по позиции, зарплата.

Попов: — Ту зарплату, что мы сэкономили при отъезде Кокорина, практически отдали Промесу. Не могу сказать, что мы понесли какие-то серьёзные издержки. Что касается его мотивации — мы никогда не взяли бы Промеса назад, если бы не знали его характер. Это человек, который ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. Его можно сравнить с Роналду — ему было 33, а «Ювентус» заплатил за него 90 млн. И он доказывает до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них одинаковые характеры. Без всякого сомнения: два-три года, а может, и дольше Промес спокойно будет выступать на высоком уровне.