Арутюнянц: «Изначально мы планировали, что Карпин может вернуться в «Ростов»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, может ли Валерий Карпин вернуться в клуб после сборной России.

«Изначально, когда мы вели переговоры в Австрии, мы планировали, что он может вернуться в «Ростов». И сегодня двери клуба для него открыты в любом статусе. Но сегодня он тренер сборной России, и дай бог, чтобы у него все получилось», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.

Летом 2021 года Карпин согласился возглавить сборную России, при этом совмещая работу главным тренером «Ростова». 2 августа клуб объявил об уходе Карпина.

«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.