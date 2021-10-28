Арутюнянц: «Изначально мы планировали, что Карпин может вернуться в «Ростов»
Президент «Ростова» прокомментировал возможное возвращение Карпина
17:59
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, может ли Валерий Карпин вернуться в клуб после сборной России.
«Изначально, когда мы вели переговоры в Австрии, мы планировали, что он может вернуться в «Ростов». И сегодня двери клуба для него открыты в любом статусе. Но сегодня он тренер сборной России, и дай бог, чтобы у него все получилось», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.
Летом 2021 года Карпин согласился возглавить сборную России, при этом совмещая работу главным тренером «Ростова». 2 августа клуб объявил об уходе Карпина.
«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.
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