«Спартак» не интересуется Ежовым из «Крыльев Советов»

«Спартак» ранее интересовался полузащитником «Крыльев Советов» Романом Ежовым. Однако сейчас у клуба другие цели.

По данным Metaratings.ru, трансферы футболистов агента Павла Андреева в «Спартак» маловероятны по сравнению с ситуацией при прошлых владельцах.

Также летом 2022 года красно-белве планировать купить у «Крыльев» Александра Коваленко за 35 млн рублей, но трансфер так и не осуществился.

25-летний Ежов в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате России, забив 3 гола и сделав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.