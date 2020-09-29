«Спартак» может вернуть классическую эмблему к 100-летию клуба

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб может вернуть классический ромб на форму к 100-летию клуба. Напомним, что раньше на эмблеме красно-белых не было мяча в букве «С».

— Классический ромб может вернуться на форму Спартака в юбилейный год. Однако нужно провести определенную работу по правам. В некоммерческих целях это сделать можно, но мы хотим договориться со правообладателем, чтобы использовать параллельно новую и старую эмблему на официальной продукции. (Артем Калинин)