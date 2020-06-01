«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Кайсериспора»

Полузащитник «Кайсериспора» Бернарду Менса может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Ghana Web. «Спартак» и «Локомотив» сделали запрос о цене хавбека.

В игроке также заинтересован ПАОК. Греческий клуб готов заплатить 6 миллионов евро. 25-летний футболист ранее заявлял, что хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 8 результативных передач в 21 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,4 миллиона евро.