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«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Кайсериспора»

07:10
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Полузащитник «Кайсериспора» Бернарду Менса может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Ghana Web. «Спартак» и «Локомотив» сделали запрос о цене хавбека.

В игроке также заинтересован ПАОК. Греческий клуб готов заплатить 6 миллионов евро. 25-летний футболист ранее заявлял, что хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 3 гола и 8 результативных передач в 21 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,4 миллиона евро.

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