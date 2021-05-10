«Спартак» одержал волевую победу над «Химками» и вышел на второе место в РПЛ
«Спартак» обыграл «Химки» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.
Счет в матче открыл полузащитник «Химок» Максим Глушенков. Хавбек, права на которого принадлежат «Спартаку», отличился на 27-й минуте.
А еще через десять минут Глушенков получил красную карточку за то, что грубо ударил защитника красно-белых Айртона.
На 53-й минуте «Спартак» сумел отыграться: пенальти реализовал нападающий Александр Соболев. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.
А на 89-й минуте «Спартак» все же вырвал победу. Автором решающего мяча стал нападающий Джордан Ларссон.
«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (45 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
29-й тур
«Спартак» (Москва) — «Химки» — 2:1 (0:1)
Голы: Глушенков, 27 (0:1). Соболев, 53 — с пенальти (1:1). Ларссон, 89 (2:1).
«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов (Маслов, 46. Литвинов, 90+1), Мозес, Зобнин, Крал (Хендрикс, 81), Понсе (Промес, 46), Айртон, Соболев, Ларссон (Умяров, 90+5).
«Химки»: Лантратов, Боженов, Филин, Данилкин, Тихий, Идову, Дагерстоль, Могилевец, Мирзов, Глушенков, Себай (Конате, 70).
Предупреждения: Кутепов, 3. Глушенков, 6. Себай, 14. Данилкин, 23. Понсе, 39. Боженов, 41. Джикия, 45+2. Лантратов, 74. Ларссон, 90+2.
Удаление: Глушенков, 37 (удар соперника ногой).
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Хатуев (Грозный).
ВАР: Волошин (Смоленск). Еремин (Москва).
10 мая. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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