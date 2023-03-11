В субботу, 11 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом».

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Факел» идет 14-м — 14 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru по этой ссылке.