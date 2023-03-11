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Сегодня, 15:00

Президент «Оренбурга» Еремякин отметил, что команда попытается завершить сезон РПЛ в пятерке

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб попытается попасть в пятерку лучших в чемпионате России по итогам текущего сезона.

«Считаю, пока рано давать оценки — мы работаем на усиление игры команды. В первом круге, как считается, мы зависели от Владимира Сычевого (Писарского) — он действительно много забивал и помогал команде. Сейчас она перестраивается, но не все идет так, как мы бы хотели — ряд ведущих футболистов травмированы. Вышли ребята, которые ранее получали мало игрового времени, но проявили себя они достойно. Мы первую часть сезона закончили на седьмом месте. Перед командой стоит задача попытаться подняться выше, возможно, заскочить в пятерку. Считаю, что если все будет нормально, такой вариант возможен», — приводит ТАСС слова Еремякина.

На данный момент «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/17242423
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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