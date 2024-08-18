«Спартак» — «Факел»: красно-белые открыли счет в начале матча

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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счет в матче против «Факела» в 5-м туре чемпионата России — 1:0.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена».