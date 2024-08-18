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Сегодня, 17:38

Глушаков: «Мы отняли очки у «Зенита»? Это они отняли у нас»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушков прокомментировал ничью своей команды в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

В выездном матче с подмосковным клубом «Зенит» впервые потерял очки и пропустил первый гол во всех турнирах с начала текущего сезона.

— У вас получилось отнять очки у «Зенита», что чувствуете?

— Это у «Зенита» получилось отнять у нас очки. Мы лучше играли и заслуживали победы

— Как вам игра «Зенита»? На старте казалось, что он непобедим.

— Непобедимых нет. Это футбол и тут и на поле все равны.

37-летний россиянин подписал 1-летний контракт с «Химками» в июне 2024 года. Ранее он уже выступал за клуб с 2020 по 2022 год. В текущем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

В следующем матче «Зенит» примет «Спартак», а «Химки» сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи пройдут 24 августа.

Константин Передерий

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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