«Ну как за это можно красную дать?» Футбольные эксперты прокомментировали удаление Соболева

Футбольные комментаторы поделились мнением об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«А в чем нарушение правил Соболева? Игрок бьет по мячу и по инерции попадает в ногу соперника... Не совершая вообще никаких действий, кроме удара, не имея ни грубого намерения, ни высокой скорости, ни агрессивного поведения... Что, теперь нельзя бить по мячу???», — написал Александр Шмурнов в Twitter.

Илья Геркус на этот пост ответил: «Чистая красная. Имел он намерение, не имел — не важно».

Чистая красная. Имел он намерение, не имел — не важно — Илья Геркус (@ilgerkus) December 4, 2021

«Можно сотню нарыть, но вот похожие эпизоды, которые первыми вспомнились. В КАЖДОЙ ситуации игрок сначала попал по мячу, а потом — по сопернику. Грубо и опасно. Хоть и без желания грубить. КАЖДАЯ закончилась удалением. Таковы современные правила. Так берегут здоровье футболистов», — написал Дмитрий Шнякин.

Можно сотню нарыть, но вот похожие эпизоды, которые первыми вспомнились. В КАЖДОЙ ситуации игрок сначала попал по мячу, а потом — по сопернику. Грубо и опасно. Хоть и без желания грубить. КАЖДАЯ закончилась удалением. Таковы современные правила. Так берегут здоровье футболистов. pic.twitter.com/JYHNyjPFJC — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 4, 2021

Максим Калиниченко по эпизоду с Соболевым имеет противоположное мнение.

«Ну как за это можно красную дать? Ну что же с вами не так-то, судьи? Просто слов нет...», — написал футбольный эскперт.

Ну как за это можно красную дать? Ну что же с вами не так-то, судьи? Просто слов нет... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) December 4, 2021

Twitter-аккаунт «Светоч» в свою очередь сравнил Соволева и болельщиков: «Соболев решил поддержать акцию фанатов и ушел вместе с ними».