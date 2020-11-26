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Советник генсека РФС считает, что в матче «Ахмат» — «Зенит» пенальти в ворота петербуржцев был назначен ошибочно

23:17
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Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей проанализировал работы видеоассистентов в двух матчах 15-го тура Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте союза.

В матче «Ахмат» — «Зенит» (2:2) арбитр Сергей Карасев принял ошибочное решение назначить пенальти в ворота петербуржцев после пересмотра момента на мониторе около поля.

В матче «Рубин» — «Ростов» судья Павел Кукуян принл правильное решение засчитать гол в ворота казанцев без пересмотра момента на мониторе около поля.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212766

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