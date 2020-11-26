Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей проанализировал работы видеоассистентов в двух матчах 15-го тура Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте союза.

В матче «Ахмат» — «Зенит» (2:2) арбитр Сергей Карасев принял ошибочное решение назначить пенальти в ворота петербуржцев после пересмотра момента на мониторе около поля.

В матче «Рубин» — «Ростов» судья Павел Кукуян принл правильное решение засчитать гол в ворота казанцев без пересмотра момента на мониторе около поля.