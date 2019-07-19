Сослан Джанаев: "Установку Карпина на игру с "Зенитом" не забуду никогда"

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер признался, что до сих пор помнит установку экс-наставника красно-белых Валерия Карпина​.

– После ваших ошибок в матчах с "Крыльями" и ЦСКА Андрей Червиченкоизрек: "В этих голах виноват не Джанаев, а тренер вратарей". Глупость?

– Я очень уважаю Червиченко, но тут он не прав. В "Спартаке" с нами тогда работал Стауче. Отличный специалист, один из сильнейших в России. Часто слышал от Гинтараса: "Сос, не беги впереди паровоза. Даже если удар простой, поймай мяч, получи удовольствие, а уж потом смотри, что делать дальше". Я же, молодой и горячий, пытался объять необъятное, думать за всех. Это и подвело.

– Что творилось в раздевалке?

– Никто меня не упрекал – ни Карпин, ни игроки. Я сразу извинился перед командой за ошибку, в ответ кто-то из ребят произнес: "Все бывает. В этом году ты провел много хороших матчей, постоянно выручал. Если б не ты, может, мы бы и не поднялись на второе место…"

– Карпин тоже отыскал для вас особенные слова?

– Пусть следующий матч с "Зенитом" ничего не решал, но установку Валерия Георгиевича не забуду никогда: "Парни, сегодня надо сыграть за Сослана. Ему сейчас тяжело". Такая поддержка дорогого стоит. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Джанаева