Соломон Кверквелия: «В Лиге чемпионов хотел бы «Ливерпуль» или «Ювентус»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после премьеры сериала «Вне игры» поделился первыми впечатлениями от новичка команды Жоау Мариу.
— Юрий Семин назвал вас лучшим защитником чемпионата. Как относитесь к его словам?
— Спасибо. Семин очень много сделал для меня. Всегда буду его уважать. Юлий Павлович для меня лучший тренер в российском чемпионате. Считаю, что он входит в топ десять лучших тренеров мира.
— Каких защитников считаете лучшим в нашем чемпионате?
— Много хороших защитников. В нашей команде они есть. В «Спартаке» отмечу Джикию. В «Зените» оба центральных защитника сильные.
— Недавно в команду пришел Жоау Мариу. Успели с ним пообщаться? Как он вам, как человек?
— Все знают, что он большой футболист, который играл на хорошем уровне. За полтора часа трудно узнать, что он за человек. Но я уверен, что он такой же хороший человек, как и футболист.
— Завтра пройдет жеребьевка Лиги чемпионов. Какую группу хотели бы?
— Я хотел бы, чтобы нам достались сильные соперники. Предпочел бы «Ливерпуль» ии «Ювентус». (Елена Григорьевская)