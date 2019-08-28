Соломон Кверквелия: «В Лиге чемпионов хотел бы «Ливерпуль» или «Ювентус»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после премьеры сериала «Вне игры» поделился первыми впечатлениями от новичка команды Жоау Мариу.

— Юрий Семин назвал вас лучшим защитником чемпионата. Как относитесь к его словам?

— Спасибо. Семин очень много сделал для меня. Всегда буду его уважать. Юлий Павлович для меня лучший тренер в российском чемпионате. Считаю, что он входит в топ десять лучших тренеров мира.

— Каких защитников считаете лучшим в нашем чемпионате?

— Много хороших защитников. В нашей команде они есть. В «Спартаке» отмечу Джикию. В «Зените» оба центральных защитника сильные.

— Недавно в команду пришел Жоау Мариу. Успели с ним пообщаться? Как он вам, как человек?

— Все знают, что он большой футболист, который играл на хорошем уровне. За полтора часа трудно узнать, что он за человек. Но я уверен, что он такой же хороший человек, как и футболист.

— Завтра пройдет жеребьевка Лиги чемпионов. Какую группу хотели бы?

— Я хотел бы, чтобы нам достались сильные соперники. Предпочел бы «Ливерпуль» ии «Ювентус». (Елена Григорьевская)