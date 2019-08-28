Соломон Кверквелия: «У Миранчуков все есть для того, чтобы играть в топ-клубах, таких как «Барселона», «Реал»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия после премьеры сериала «Вне игры» рассказал о том, почему не уехал играть за границу.

— Много говорили, что вы можете уехать в Англию и вообще за границу. Хочется?

— Раньше был такой вариант, но я решил остаться в России, потому что мне очень нравится «Локомотив». Очень приятно работать с Семиным. Не жалею о своем решении. У меня еще два года контракта.

— Намерены отработать все два года?

— Время покажет. Все сделаю для того, чтобы выходить на поле и играть.

— Если кто-то из Миранчуков уйдет из «Локомотива», это станет трагедией для команды?

— Никакой катастрофы не будет. Это футбольная жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит. В таком большом клубе, как «Локомотив» не должно быть зависимости от одного или двух футболистов.

— Они все-таки лидеры.

— Да, ребята сильно прибавили и скоро станут одними из лучших российских футболистов. Желаю им играть в топ-клубах, типа «Барселоны», «Реала». У них все есть для этого.

— Писали, что Алексеем Миранчуком интересуется «Барселона»...

— Да, я тоже читал об этом. Нормально к этому отношусь, потому что Леша реально сильный футболист.

— Настолько сильный, что даже уровень «Барсы» потянул бы?

— Попробовал бы (смеется). Если не получится, можно обратно в «Локомотив» в аренду прийти. (Елена Григорьевская)