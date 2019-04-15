Сокамерникам Мамаева не выдали благодарности за матч в СИЗО

Сокамерники полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева удивились, что администрация СИЗО "Бутырка" не выдала им благодарности за футбольный матч, проведенный на территории учреждения. Он прошел 14 февраля: хавбек "быков" отыграл за каждую из команд и забил семь голов.

- Сокамерники Павла Мамаева удивлялись, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности, всей камере и до сих пор, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО "Бутырка" благодарности не вручила, - приводит РИА Новости слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. - При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live