«Сочи» выпустил ролик с космонавтом-Абаскалем перед матчем со «Спартаком»: «Это наш колизей»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала ролик к матчу 24-го тура РПЛ против «Спартака» в честь Дня космонавтики.

Игра состоится на «Арене Фишт» в Сочи в субботу, 13 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В видео пресс-службы «Сочи» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в образе космонавта приземляется на стадионе сочинцев. Там испанца встречается тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин и выгоняет его с поля.

— Хьюстон, у нас проблема. Я вижу неопознанный объект, он приближается.

— Какой тебе Хрюстон? Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то, это наш колизей.

— Мне тут не рады, улетаю домой, беру суши и иду спать.

В 2020-м году у Бородина случился конфликт с экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Тогда он заявил немцу: «Это наш колизей».