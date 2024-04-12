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Сегодня, 16:42

«Сочи» выпустил ролик с космонавтом-Абаскалем перед матчем со «Спартаком»: «Это наш колизей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль в образе космонавта.
Фото Скриншот видео

Пресс-служба «Сочи» опубликовала ролик к матчу 24-го тура РПЛ против «Спартака» в честь Дня космонавтики.

Игра состоится на «Арене Фишт» в Сочи в субботу, 13 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В видео пресс-службы «Сочи» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в образе космонавта приземляется на стадионе сочинцев. Там испанца встречается тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин и выгоняет его с поля.

— Хьюстон, у нас проблема. Я вижу неопознанный объект, он приближается.

— Какой тебе Хрюстон? Убирайте, пожалуйста, свой флаг. Вообще-то, это наш колизей.

— Мне тут не рады, улетаю домой, беру суши и иду спать.

В 2020-м году у Бородина случился конфликт с экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Тогда он заявил немцу: «Это наш колизей».

Футбол
ФК Сочи
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Бородин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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