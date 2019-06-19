"Сочи" сегодня подпишет полузащитника. Но не Глушакова

"Сочи" в официальном Твиттере сообщил, что сегодня объявит о подписании нового полузащитника, однако это не будет Денис Глушаков. Сегодня "Спартак" сообщил о расторжении контракта с капитаном по обоюдному согласию сторон. Чуть раньше сочинцы анонсировали подписание новичка. По информации "СЭ", Глушаков продолжит карьеру именно в новичке РПЛ.

"Не Денис. Не Глушаков. Но полузащитник. В 21.00 расскажем, кто подписал контракт с клубом", - говорится в сообщении "Сочи".

"Сочи" по итогам сезона-2018/19 занял второе место в Олимп-ФНЛ и дебютирует в премьер-лиге.