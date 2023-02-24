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Сегодня, 19:44

«Сочи» победил «Балтику» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» победил «Балтику» в товарищеском матче с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Лука Джорджевич.

Товарищеский матч. Клубы

«Балтика» (Калиниград) — «Сочи» — 0:1 (0:0)

Гол: Джорджевич, 59.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Маргасов, Заика, Цаллагов, Макарчук, Нобоа, Юсупов, Джорджевич, Мелкадзе.

Предупреждение: Мелкадзе, 51.

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