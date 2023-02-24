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Сегодня, 19:48

Малком: «Россия стала для меня настоящим домом»

Малком прокомментировал получение гражданства РФ
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал «СЭ» получение гражданства РФ. Ранее соответствующий указ 24 февраля подписал президент России Владимир Путин.

— Очень рад и счастлив получить гражданство России — страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо, — сказал Малком «СЭ».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
5
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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