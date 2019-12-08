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«Сочи» объявил о назначении Федотова

20:52
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Владимир Федотов возглавил «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба — седьмое место. К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году после того, как команда выйдет из отпуска.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что контракт Федотова рассчитан на 2,5 года.

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