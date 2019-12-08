«Сочи» объявил о назначении Федотова

Владимир Федотов возглавил «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

? Владимир Федотов — новый тренер «Сочи»



Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба — 7-е место. К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020-м году. pic.twitter.com/OmXz1gwldL — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) December 8, 2019

Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба — седьмое место. К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году после того, как команда выйдет из отпуска.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что контракт Федотова рассчитан на 2,5 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр