На 32-й секунде матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» ошибся арбитр Сергей Карасев: он не заметил фол Сергея Петрова, наступившего Кириллу Заике шипами на голеностоп.

Судье помогли его видеоассистенты Евгений Турбин и Максим Гаврилин, вмешавшиеся в действия рефери и предложившие ему посмотреть видеозапись. После этого Карасев правильно назначил 11-метровый удар в ворота «быков» и наказал Петрова предупреждением, которые выносятся за нарушения правил такого типа. (Александр Бобров)