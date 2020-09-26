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«Сочи» — «Краснодар»: судью Карасева спасли видеоарбитры

20:35
Момент матча &quot;Сочи&quot; - &quot;Краснодар&quot;. Момент матча &quot;Сочи&quot; - &quot;Краснодар&quot;. Момент матча &quot;Сочи&quot; - &quot;Краснодар&quot;.
Момент матча &quot;Сочи&quot; - &quot;Краснодар&quot;.
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На 32-й секунде матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» ошибся арбитр Сергей Карасев: он не заметил фол Сергея Петрова, наступившего Кириллу Заике шипами на голеностоп.

Судье помогли его видеоассистенты Евгений Турбин и Максим Гаврилин, вмешавшиеся в действия рефери и предложившие ему посмотреть видеозапись. После этого Карасев правильно назначил 11-метровый удар в ворота «быков» и наказал Петрова предупреждением, которые выносятся за нарушения правил такого типа. (Александр Бобров)

Сочи — Краснодар

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