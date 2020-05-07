Соболев рассказал о том, где мог оказаться вместо «Спартака»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему решил перейти именно в московский клуб. Он отметил, что хотел попасть в топ-клуб.

— Перед переходом в «Спартак» была информация, что ты можешь перейти в «Манчестер Юнайтед». Даже английская пресса писала, что тобой интересуются.

— Это ложь , — сказал Соболев на видео Youtube-канала «Красава». — Единственное, что я знаю, что приезжал лондонский «Арсенал» смотреть, но скауты смотрят игроков по всему миру.

— А на какой матч они приезжали?

— С «Сочи». Я там два забил, но пенальти не забил. Скауты приехали совместить приятное с полезным, в море покупаться и футбол глянуть.

— Какие клубы, помимо «Спартака», интересовались тобой этой зимой? ЦСКА?

— Да..

— Потом было «Динамо», перед Комличенко еще.

— До конца не знаю, но, вроде, «Динамо» было, да.

— «Рубин»?

— Да, был.

— Ты выбрал «Спартак» — ты изначально хотел туда?