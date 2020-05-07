Соболев рассказал о том, где мог оказаться вместо «Спартака»
Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему решил перейти именно в московский клуб. Он отметил, что хотел попасть в топ-клуб.
— Перед переходом в «Спартак» была информация, что ты можешь перейти в «Манчестер Юнайтед». Даже английская пресса писала, что тобой интересуются.
— Это ложь, — сказал Соболев на видео Youtube-канала «Красава». — Единственное, что я знаю, что приезжал лондонский «Арсенал» смотреть, но скауты смотрят игроков по всему миру.
— А на какой матч они приезжали?
— С «Сочи». Я там два забил, но пенальти не забил. Скауты приехали совместить приятное с полезным, в море покупаться и футбол глянуть.
— Какие клубы, помимо «Спартака», интересовались тобой этой зимой? ЦСКА?
— Да..
— Потом было «Динамо», перед Комличенко еще.
— До конца не знаю, но, вроде, «Динамо» было, да.
— «Рубин»?
— Да, был.
— Ты выбрал «Спартак» — ты изначально хотел туда?
— Не сказать, чтобы я прямо хотел в «Спартак», хотел, конечно, перейти в топ-клуб. «Спартак» — это великая команда.