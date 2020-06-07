РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Соболев рассказал, кто ест в «Спартаке» больше всех

00:20
Теги:

Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал партнера по команде с лучшим аппетитом. Это защитнике Георгий Джикия.

— Знаю, кто очень много ест, — сказал Соболев в интервью YouToube-каналу «Один дома». — Прям барана может съесть. Это Джика — Георгий Джикия. Если придет в «Макдоналдс» и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть «Биг Тейсти» закинет, потом три «Биг Мака» и что-нибудь еще вдогоночку.

Сезон в РПЛ возобновится 19 июня. После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир